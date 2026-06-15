Авария на химзаводе «Титановые Инвестиции» в Крыму: в воздухе нет превышения ПДК веществ

Завод «Титановые Инвестиции» Фото: tioinvest.ru

В Армянске и его окрестностях нет превышения допустимых концентрация вредных веществ в воздухе.

«В течение двух дней лаборатории проводили мониторинг воздуха на соответствие гигиеническим нормативам. Результаты исследования подтвердили полное соответствие всех показателей установленным нормам», - сообщили в администрации Армянска 15 июня.

Мэр города Василий Телиженко в свою очередь отметил, что заборы воздуха производятся повсеместно:

«Лаборатории также работают и в населенных пунктах. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!».

Напоминаем, что в Армянске, который находится на севере полуострова, 13 июня случилась авария на химзаводе «Титановые инвестиции», где производят пигментный диоксид титана, серную кислоту, железный купорос и т.п.