Сгоревший ночью 16 июня дом в Ялте имел деревянные перекрытия

Фото: прокуратура Крыма

В МЧС Крыма предоставили дополнительную информацию о пожаре, который произошел в жилом доме Ялты ночью 16 июня. Оказалось, что здание имело деревянные перекрытия.

Минувшая ночь в курортном городе была неспокойной. На улице Сосновой, 21, загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил 300 квадратных метров площади. Площадь пожара вскоре выросла до 560 квадратных метров. Огонь быстро добрался до крыши, которая частично обрушилась. В ликвидации пожара участвовали 50 человек и 17 единиц техники.

«Здание было с деревянными перекрытиями, деревянной обрешеткой», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Крым Дарья Диюнова «АиФ Крым».

По словам местных жителей, сгоревшее здание находилось в аварийном состоянии и было давно расселено. Однако утром, когда спасатели приступили к проливке и разборке конструкций, на пепелище были обнаружены тела трех человек.