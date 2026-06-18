Власти Крыма ищут дополнительные источники поставки топлива на полуостров

Крым испытывает дефицит топлива. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ведется работа над организацией дополнительных поставок топлива на полуостров. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Глава ведомства отметил, что в республике и соседних регионах сейчас наблюдается нехватка топлива. Это, в том числе, вызвано повышенным спросом в связи с курортным сезоном, началом уборочной кампании и проведением промышленных работ. Власти ищут способы доставки топлива на полуостров по суше.

«К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути», — рассказал Воронкин.

Сегодня в рознице бензин АИ-92 стоит 79 рублей, АИ-95 — 86 рублей, а дизельное топливо — 85 рублей. Для компаний, ведущих коммерческую деятельность, стоимость выше.