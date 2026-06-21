Крым и Севастополь частично остались без электричества

Крым и Севастополь 21 июня частично остались без электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе 21 июня наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго» и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Из-за повреждений в электрических сетях произошло отключение электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Сейчас специалистами проводятся аварийно-восстановительные работы. О примерном времени восстановления электроснабжения пока не сообщается.

Для снижения нагрузки на электрические сети за пределами Севастополя, так и в самом городе, ввели график временного ограничения потребления электроэнергии.