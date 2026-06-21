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НовостиЧто происходит21 июня 2026 9:09

Пострадавшие от удара ВСУ по Крыму дети находятся в тяжелом состоянии

Запланированы телемедицинские консультации с врачами РДКБ Минздрава России
Анастасия БУРМИСТРОВА
Минздрав сообщил о состоянии детей после удара дронов ВСУ по Крыму.

Минздрав сообщил о состоянии детей после удара дронов ВСУ по Крыму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое детей, пострадавших в результате удара ВСУ по Крыму, находятся в тяжелом состоянии. Планируется проведение телемедицинских консультаций, сообщает РИА Новости.

Напомним, украинские военные атаковали Керченский полуостров с помощью беспилотников, что привело к гибели четырех человек. Еще 28 получили ранения. Среди пострадавших были дети.

«Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.