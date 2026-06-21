Из-за аварии на электросетях в Крыму не работают насосные станций водоснабжения

Большинство насосных станций Крыма обесточены из-за аварии 21 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате аварии на электросетях в Крыму возникли перебои с водоснабжением. Большинство насосных станций, которые обслуживает компания «Вода Крыма», временно не работают.

Отключение электроэнергии произошло в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном районах Крыма. Специалисты «Крымэнерго» занимаются устранением последствий аварии. Подача водоснабжения будет возобновлена, как только будут завершены работы по ремонту электросетей.

«Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Специалисты коммунальных предприятий делают все возможное, чтобы свет и вода вернулись в дома крымчан», — отметили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».