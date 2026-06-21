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НовостиЧто происходит21 июня 2026 12:29

В Крыму вводят графики отключения электроэнергии

Из-за аварий на электросетях вводят графики ограничения потребления электроэнергии
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму вводят графики отключения электроэнергии.

В Крыму вводят графики отключения электроэнергии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за аварий на электросетях будут отключать электроэнергию по графику, информирует компания «Крымэнерго».

«В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», — сообщает пресс-служба компании.

Графики ограничения потребления будут опубликованы на официальных страницах администраций муниципалитетов и на сайте предприятия. Аналогичные меры ввели и в Севастополе.

Жителей и гостей республики также призывают временно отключить все лишние электроприборы, включая кондиционеры.