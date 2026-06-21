СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Следственный комитет России выясняет детали преступления и устанавливает виновных. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России открыл уголовное дело после совершенной 21 июня 2026 года атаки ВСУ на Керченский полуостров.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки украинских военных на объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие. По данным главы республики Сергея Аксенова, 4 человека погибли, еще 28 получили ранения.

«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему», — сообщает пресс-служба ведомства.