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НовостиЧто происходит21 июня 2026 13:00

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие
Анастасия БУРМИСТРОВА
Следственный комитет России выясняет детали преступления и устанавливает виновных.

Следственный комитет России выясняет детали преступления и устанавливает виновных.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России открыл уголовное дело после совершенной 21 июня 2026 года атаки ВСУ на Керченский полуостров.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки украинских военных на объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие. По данным главы республики Сергея Аксенова, 4 человека погибли, еще 28 получили ранения.

«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему», — сообщает пресс-служба ведомства.