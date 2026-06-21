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НовостиЧто происходит21 июня 2026 13:39

Подачу электроэнергии в Севастополе восстановили

В Севастополе восстановили электроснабжение после перегрузки сетей
Анастасия БУРМИСТРОВА
Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе возобновили бесперебойное электроснабжение после перегрузки сетей, проинформировали в «Севастопольэнерго».

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

В то же время в Крыму из-за аварий на энергетических объектах введены временные ограничения на потребление электроэнергии. На время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова жителей и гостей республики призвали ограничить потребление электроэнергии.