Подачу электроэнергии в Севастополе восстановили

Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе возобновили бесперебойное электроснабжение после перегрузки сетей, проинформировали в «Севастопольэнерго».

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

В то же время в Крыму из-за аварий на энергетических объектах введены временные ограничения на потребление электроэнергии. На время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова жителей и гостей республики призвали ограничить потребление электроэнергии.