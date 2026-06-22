Передвижение на мототехнике ночью и при тревоге запретили в Севастополе

В Севастополе ввели запрет на ночные поездки на мотоциклах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ввели запрет на передвижение на мототранспорте в ночное время и при объявлении тревоги. Об этом объявил губернатор Михаил Развожаев.

С 22 июня в городе вступили в силу ограничения на передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков и мотороллеров с объемом двигателя до 125 куб. см., а также мотоциклов. Ограничения действуют с 22:00 до 06:00.

Кроме того, запрещено передвигаться на этих транспортных средствах во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога и морская опасность».

Ранее аналогичные ограничительные меры были приняты в Крыму для обеспечения общественной безопасности.