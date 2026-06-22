Детей из лагерей Крыма готовы принять на курортах Краснодарского края Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Детей из лагерей Крыма готовы принять на курортах, находящихся в Краснодарском крае. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 22 июня, в Крыму запретили организовывать бронирование, прием и размещение детей и детских групп. Это касается лагерей, мест отдыха, оздоровления и других учреждений, предназначенных для участия в туристических и иных мероприятиях, в том числе слетах, фестивалях, спортивных сборах и экскурсиях. Запрет действует до полуночи 1 сентября 2026 года. Такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность.

«Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября», – сообщил Кондратьев.

По его словам, юных отдыхающих уже готовы встречать на детских курортах «Вита» и «Жемчужина», которые находятся в Анапе. Губернатор заверил, что кубанские власти готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха.