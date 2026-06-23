Прокуратура контролирует восстановление электроснабжения в Крыму

Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По распоряжению исполняющего обязанности прокурора Республики Крым Дмитрия Егорова, прокуратура следит за восстановлением электроснабжения в нескольких районах.

«Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре республики», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, из-за технических сбоев в Крыму 23 июня возникли проблемы с электроснабжением. Четыре города и четыре района республики остались без электроснабжения.