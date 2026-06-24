В Крыму отключили свет в нескольких городах и районах

Ведутся аварийно-восстановительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Технологические нарушения в сетях привели к отключению света у потребителей в Симферополе, Ялте и Алуште, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Красногвардейском районах. Аварийные бригады уже работают на местах. Ориентировочно восстановить подачу электроэнергии планируется в течение суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Кроме того, в Раздольненском районе обесточены села Федоровка, Коммунарное, Кумово и Огородное. Здесь свет должны дать в течение трех часов.

Также без электроснабжения остались Евпатория, Саки, Джанкой, а также Сакский и Джанкойский районы.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено», - сообщили в «Крымэнерго».

Напомним, отключения света затронули и Севастополь. Город-герой почти полностью остался без электричества. На данный момент специалисты восстановили подачу электроэнергии в Инкермане, на Северной, в Каче, Орловке, Андреевке, а также Орлином и севастопольской зоне Южного берега Крыма.