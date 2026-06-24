Прокуратура контролирует устранение последствий атак БПЛА в Севастополе

В прокуратуре организована горячая линия. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Севастополя следит за ликвидацией последствий атак беспилотников и открыла горячую линию для обращений граждан, сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан и следит за восстановлением электроснабжения.

Для реагирования на жалобы населения и предоставления правовой поддержки работает горячая линия: +79780001048.

Напомним, за минувшую ночь и утро город подвергся двум массированным атакам со стороны ВСУ, всего было ликвидировано 70 беспилотников. В результате есть пострадавшие, а в разных районах города зафиксированы повреждения домов. Ранним утром 24 июня Севастополь полностью находился без электричества.