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НовостиЧто происходит24 июня 2026 7:52

Еще три района Крыма остались без электричества

Энергетики занимаются аварийно-ремонтными работами
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму возникли технологические проблемы с электросетью.

В Крыму возникли технологические проблемы с электросетью.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще три района Крыма оказались обесточены 24 июня. По данным пресс-службы «Крымэнерго», причиной стали технологические сбои в электросети.

Перебои с электроснабжением зафиксированы в Феодосии, Советском и Кировском районах. Энергетики занимаются аварийно-ремонтными работами. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение суток.

Ранее сообщалось, что электричество отсутствует в Симферополе, Ялте и Алуште, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Красногвардейском районах.