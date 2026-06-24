Еще три района Крыма остались без электричества

В Крыму возникли технологические проблемы с электросетью. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще три района Крыма оказались обесточены 24 июня. По данным пресс-службы «Крымэнерго», причиной стали технологические сбои в электросети.

Перебои с электроснабжением зафиксированы в Феодосии, Советском и Кировском районах. Энергетики занимаются аварийно-ремонтными работами. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение суток.

Ранее сообщалось, что электричество отсутствует в Симферополе, Ялте и Алуште, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Красногвардейском районах.