Минпросвещения РФ запустило горячие линии после приостановки детского отдыха в Крыму

В Крыму временно прекращен прием детей в летние лагеря. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым, Министерство просвещения России организовало работу горячих линий для родителей.

«Специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях», — отметили в пресс-службе ведомства.

По вопросам пребывания детей в Международном детском центре «Артек» можно обратиться по телефону единой горячей линии 8 (800) 600-20-85.

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым предоставляет информацию по вопросам загородных стационарных лагерей по телефону 8 (3652) 24-10-83.

Напомним, в соответствии с указом главы Крыма, запрет на отдых детей в регионе действует с 11:00 22 июня 2026 года до полуночи 1 сентября 2026 года.