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НовостиЧто происходит24 июня 2026 13:10

Электроснабжение Севастополя планируют восстановить до конца дня

Ситуация остается сложной в Ленинском и Гагаринском районах
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе рассчитывают вернуть электричество 24 июня.

В Севастополе рассчитывают вернуть электричество 24 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электроснабжение Севастополя, нарушенное из-за атак ВСУ, может быть полностью восстановлено к концу дня 24 июня, заявил глава города Михаил Развожаев.

Северную сторону, отдаленные районы и севастопольскую зону Южного берега Крыма удалось оперативно подключить по резервным схемам электроснабжения.

Ситуация остается сложной в Ленинском и Гагаринском районах, где повреждены объекты электроснабжения густонаселенных микрорайонов, но специалисты продолжают работы по восстановлению.

«Рассчитываем полностью восстановить электроснабжение до конца дня, если не будет новых повреждений инфраструктуры», — сообщил губернатор.

Напомним, после ночной атаки ВСУ город полностью оказался обесточен. Детские сады работают по особому расписанию, а троллейбусы с утра не смогли выйти на маршруты.