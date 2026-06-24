Электроснабжение Севастополя планируют восстановить до конца дня

В Севастополе рассчитывают вернуть электричество 24 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электроснабжение Севастополя, нарушенное из-за атак ВСУ, может быть полностью восстановлено к концу дня 24 июня, заявил глава города Михаил Развожаев.

Северную сторону, отдаленные районы и севастопольскую зону Южного берега Крыма удалось оперативно подключить по резервным схемам электроснабжения.

Ситуация остается сложной в Ленинском и Гагаринском районах, где повреждены объекты электроснабжения густонаселенных микрорайонов, но специалисты продолжают работы по восстановлению.

«Рассчитываем полностью восстановить электроснабжение до конца дня, если не будет новых повреждений инфраструктуры», — сообщил губернатор.

Напомним, после ночной атаки ВСУ город полностью оказался обесточен. Детские сады работают по особому расписанию, а троллейбусы с утра не смогли выйти на маршруты.