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НовостиЧто происходит25 июня 2026 6:08

В Севастополе изменили графики и схемы движения троллейбусов и автобусов

Общественный транспорт работает с увеличенным интервалом, а часть рейсов отменена
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе скорректировали графики и маршруты общественного транспорта.

В Севастополе скорректировали графики и маршруты общественного транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе внесли изменения в расписание и маршруты общественного транспорта. Интервалы между рейсами увеличились, а некоторые маршруты временно отменены.

Как сообщает пресс-служба правительства города, временно не ходят троллейбусы № 3, 4 и 19. Интервал движения троллейбусов № 5, 17 и 20 увеличен. Троллейбус № 1 временно курсирует между бухтой Стрелецкой и центром города.

Кроме того, временно не будут осуществлять движение автобусные маршруты № 84, 85 и 22, а на маршрутах № 2 и 400 увеличен интервал движения.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе вводят графики ограничения подачи электроэнергии для восстановления стабильного электроснабжения.