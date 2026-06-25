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НовостиЧто происходит25 июня 2026 6:50

Троллейбусное движение в Севастополе приостановлено

Работает только маршрут № 12
Анастасия БУРМИСТРОВА
Нестабильное электричество остановило движение троллейбусов в Севастополе.

Нестабильное электричество остановило движение троллейбусов в Севастополе.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Из-за перебоев с электроснабжением в Севастополе 25 июня приостановлено движение всех троллейбусов, информирует правительство города.

«Временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.

Кроме того, прекращена работа автобусов на маршрутах № 35 и 75.

Напомним, утром глава города Михаил Развожаев объявил о введении графика временного ограничения электроснабжения, чтобы снять перегрузку с электрических сетей. Жителей и гостей Севастополя попросили воздержаться от использования энергоемких приборов.