Троллейбусное движение в Севастополе приостановлено

Нестабильное электричество остановило движение троллейбусов в Севастополе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Из-за перебоев с электроснабжением в Севастополе 25 июня приостановлено движение всех троллейбусов, информирует правительство города.

«Временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.

Кроме того, прекращена работа автобусов на маршрутах № 35 и 75.

Напомним, утром глава города Михаил Развожаев объявил о введении графика временного ограничения электроснабжения, чтобы снять перегрузку с электрических сетей. Жителей и гостей Севастополя попросили воздержаться от использования энергоемких приборов.