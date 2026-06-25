Прокуратура взяла под контроль ситуацию после удара ВСУ по Крыму

Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Республики Крым следит за соблюдением прав граждан после атаки ВСУ на село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район.

Во время очередной массированной атаки на полуостров пострадали мирные жители. Один взрослый и один ребенок погибли, еще двое получили ранения. Для быстрого решения проблемы организовано сотрудничество со всеми ведомствами.

«Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров», — отметили в пресс-службе надзорного органа.

Для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи работает горячая линия: +7 (978)-986-50-76.