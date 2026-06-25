Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит25 июня 2026 8:41

Для предотвращения перегруза сети в Крыму будут отключать электричество

В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения
Анастасия БУРМИСТРОВА
Отключения будут проводиться по мере необходимости.

Отключения будут проводиться по мере необходимости.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы избежать аварии в энергосистеме из-за перегрузки сетей. Отключения будут производиться точечно и по необходимости, сообщает «Крымэнергоинформ».

«Это вынужденная мера нужна, чтобы предотвратить перегрузку электрической сети и избежать аварий в энергосистеме. Отключения будут проводиться выборочно по мере необходимости», — говорится в сообщении.

Почасовые графики по районам электрических сетей пока не известны. «Крымэнерго» занимается восстановлением стабильного электроснабжения.

Ранее режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе.