Примерно 40% вышек связи не работают в Севастополе

Вышки связи не работают в Севастополе из-за отсутствия электричества. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе из-за отключения электричества возникли проблемы с работой вышек связи. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Поступают вопросы, почему в городе местами нет связи. Работа базовых станций напрямую зависит от электричества», — объяснил глава города.

Сейчас в городе функционирует около 60% всех сотовых вышек. При отключении электричества запускается резервное питание, которого хватает примерно на четыре часа. Затем аварийные бригады используют мобильные генераторы для зарядки источников энергии.

Напомним, в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Это сделано, чтобы снять нагрузку с сетей и предотвратить аварии в энергосистеме.