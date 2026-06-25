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НовостиЧто происходит25 июня 2026 13:33

СК расследует гибель двух человек в результате атаки ВСУ в Крыму

СК будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма
Алексей ЕЛАГИН
СК будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма

СК будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. В результате погибли взрослый и ребенок. Кроме того, еще два человека получили ранения. В крымской прокуратуре сообщили, что следят за соблюдением прав граждан после атаки ВСУ.

«Следователи СК России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений», – говорится в сообщении.