СК расследует гибель двух человек в результате атаки ВСУ в Крыму

СК будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. В результате погибли взрослый и ребенок. Кроме того, еще два человека получили ранения. В крымской прокуратуре сообщили, что следят за соблюдением прав граждан после атаки ВСУ.

«Следователи СК России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений», – говорится в сообщении.