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НовостиЧто происходит26 июня 2026 8:18

В некоторых районах Севастополя снизился напор воды

Причиной стало нестабильное напряжение на гидроузлах
Анастасия БУРМИСТРОВА
Водоснабжение нормализуется после стабилизации энергосети.

Водоснабжение нормализуется после стабилизации энергосети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нестабильное напряжение на гидроузлах в Севастополе привело к проблемам с напором воды, в том числе в части Гагаринского района.

«После стабилизации энергосети ситуация изменится. Все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия ограничений», — заверил глава города Михаил Развожаев.

Из-за ночных атак беспилотников энергетики не смогли закончить ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Ожидается, подача электричества будет возобновлена к вечеру 26 июня.