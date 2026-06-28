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НовостиОбщество28 июня 2026 9:19

Перед Крымским мостов вновь появилась очередь

Со стороны Тамани перед Крымским мостом скопилось 70 машин
Источник:kp.ru
Проезд к пункту досмотра со стороны Керчи остается свободным

Проезд к пункту досмотра со стороны Керчи остается свободным

Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На утро 28 июня, по данным оперативных каналов, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь из 70 автомобилей. Проезд к пункту досмотра со стороны Тамани остается свободным.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 70 автомобилей. Проезд к пункту досмотра со стороны Керчи остается свободным.

Напомним, что проезд по Крымскому мосту 28 июня открыт. Очереди носят ситуативный характер, связанный с проведением обязательного досмотра транспортных средств. Водителям рекомендуется заранее планировать поездку, выбирая для проезда утренние и ночные часы.