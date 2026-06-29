Путин: поставки топлива в Крым и Севастополь будут наращивать по суше и по морю Фото: REUTERS.

Поставки топлива в Крым и Севастополь будут наращивать как по суше, так и по морю. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в настоящее время потребность Крыма в топливе – 70 тысяч тонн. Сейчас на полуострове есть запас, которого хватит на несколько дней.

«Потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать эти поставки и по земле, и по морю», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Напомним, с 21 июня в Крыму полностью остановили свободную продажу бензина для физических и юридических лиц. Топливо отпускается исключительно для экстренных и коммунальных служб.

С 27 июня в Севастополе возобновилась продажа бензина по QR-кодам. Купить можно не более 20 литров на один автомобиль.