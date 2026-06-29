Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога 29 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал глава Севастополя.

Соответствующее сообщение появилось в 11.42.

Напомним, за сутки в Севастополе сбили 29 БПЛА. Поврежденными оказались четыре частных дома. В районе села Полюшко из-за падения осколков сбитого дрона загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из-за падения частей сбыты дронов за Черноречьем загорелась хвойная подстилка.