Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 29 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в 11.42.

В 11.52 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.

Напомним, за сутки в Севастополе сбили 29 БПЛА. Поврежденными оказались четыре частных дома. В районе села Полюшко из-за падения осколков сбитого дрона загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из-за падения частей сбыты дронов за Черноречьем загорелась хвойная подстилка.