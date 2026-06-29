Жителям и предпринимателям из Крыма и Севастополя, пострадавшим в результате ЧС, помогут снизить финансовую нагрузку

Фото: Пресс-служба Сбера

В Севастополе и Республике Крым объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера. Сбер поможет гражданам и бизнесу, пострадавшим в результате ЧС, снизить финансовую нагрузку в этот сложный период.

Пострадавшим клиентам после предоставления подтверждающих документов (повреждение имущества, причинение вреда здоровью, влияние на бизнес клиента) доступны программы урегулирования:

кредитные каникулы для физических лиц (в соответствии с условиями Федерального закона № 353-ФЗ) и для бизнеса (в соответствии с условиями Федерального закона №276-ФЗ) на срок до 6 месяцев;

собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев.

Банк просит всех, кому необходима помощь, обращаться по номерам 8-800-200-8-200 (для физических лиц) и 0321 (для бизнеса) или в отделения Сбербанка.

Также клиенты — физические лица могут подать заявку на реструктуризацию в СберБанк Онлайн. Клиенты сегмента «Малый и микробизнес» могут подать заявку на реструктуризацию в СберБизнес.

Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки.