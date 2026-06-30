Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку рейсов после снятия ограничений

Утром 30 июня воздушная гавань курорта приостанавливала работу на час с лишним Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июня воздушная гавань курорта на час с лишним приостанавливала работу. Ограничения действовали с 08:27 до 09:48 в целях безопасности полетов. После снятия запрета аэропорт вернулся к штатному режиму, передают kubnews.ru.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты Краснодара и Геленджика работали без ограничений. Напомним, минувшей ночью ПВО уничтожила 419 вражеских БПЛА над 19 регионами, включая Краснодарский край.