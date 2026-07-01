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НовостиЧто происходит1 июля 2026 15:56

Крымские АЗС возобновили розничную продажу топлива в небольших объемах

Топлива хватило для ограниченного числа автомобилей
Анастасия БУРМИСТРОВА
Руководство республики ведет работу по восполнению запасов топлива.

Руководство республики ведет работу по восполнению запасов топлива.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму возобновили розничную продажу топлива в небольших количествах, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Основные операторы Крыма 1 июля приступили к реализации топлива в розницу. По сравнению с предыдущим днем, объем продаж немного вырос, однако топлива по-прежнему хватило для ограниченного числа автомобилей.

«Трейдеры принимают все меры для того, чтобы восполнить запасы и организовать дополнительную розничную продажу. Также руководство республики ведет работу по восполнению запасов», — отметил Воронкин.

Депутат Госдумы Леонид Бабашов заявил, что проблемы со свободной продажей топлива в Крыму сохранятся еще на две недели.