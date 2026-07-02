В Крыму и Севастополе интерес к обезличенным металлическим счетам вырос в 3 раза

Фото: пресс-служба Сбера

Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью среди жителей полуострова второй год подряд пользуется золото. В этот металл вложили почти 214 миллионов рублей - 74% от всех средств. На втором месте остаются счета в серебре - почти 20%. На третьей строчке платина – 4,2%, а в палладий инвестировали менее 2%.

В 2025 году структура вложений несколько отличалась: золото и серебро также лидировали и занимали суммарно почти 93% от всех обезличенных металлических счетов, однако, третье место по объему вложений занимал палладий (4,5%), а наименее популярным металлом была платина (2,7%).

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Мы отмечаем значительный рост интереса к открытию обезличенных металлических счетов на крымском полуострове, только за последний год их объем вырос более, чем в 3 раза. Спрос на золото остается стабильным высоким, а самый значительный прирост показали платина и серебро».

Обезличенный металлический счет – это аналог обычного вклада, только в данном случае инвестор выбирает не валюту, в которой предпочитает открыть счет, а драгоценный металл: золото, серебро, платину или палладий. При этом металл можно купить виртуально, а это значит, что хранить настоящие слитки не нужно. Одна из ключевых особенностей таких счетов в том, что доходность такого вклада зависит от роста цены на конкретный металл, а не от колебания курса валют.