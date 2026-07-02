В Джанкойском районе Крыма за 325 млн рублей построят детский сад Фото: Алексей ФОКИН.

В Джанкойском районе Крыма планируют построить детский сад, на эти цели потратят более 325 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «МастерОК». Компания должна построить детский сад в селе Мирновка. Дошкольное учреждение на 150 мест появится на улице Интернациональной. За это компания получит 325 280 189 рублей 28 копеек.

«Предельный срок, на который заключается контракт, – 31 марта 2029 года», – говорится в распоряжении.