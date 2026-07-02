Жителям Ростова рассказали, куда жаловаться на духоту в автобусе

По нормативам температура в салоне автобуса не должна превышать +25°C Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове установилась жара до +38°C, и пассажиры жалуются на духоту в общественном транспорте. В администрации города нашим коллега из «КП-Ростов-на-Дону» напомнили, что по нормативам температура в салоне автобуса не должна превышать +25°C, если среднесуточная температура на улице выше +20°C. Если без кондиционера в салоне и так не жарче +25°C, водитель может его не включать.

За соблюдением правил следят инспекторы департамента транспорта. При выявлении нарушений перевозчикам направляют претензии и применяют штрафные санкции. В Ростове работает круглосуточный колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками, куда можно жаловаться на невыносимые условия в автобусе.

Надо сказать, что жаркая погода установилась и в Крыму. 1 июля был побит температурный рекорд 1938 года! Температура воздуха в столице республики составляла +35,9 градуса. По данным синоптиков, пекло на полуострове отступит 4 июля. Но холодно все равно не будет. Столбики термометра будут на уровне +23…+28 градусов.