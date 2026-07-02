В Крым пришла адская жара: побит температурный рекорд 1938 года

В Крыму в разгаре купальный сезон Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полуостров изнывает от зноя. Совсем недавно, казалось, стучали зубами от холода - и вот, пожалуйста, адская жара. Капризы природы усугубляет непростая ситуация с электричеством, которая превращает кондиционеры в бесполезные ящики. И вот, побит температурный рекорд 88-летней давности.

- 1 июля в Симферополе зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха - 35,9 градуса. Последний абсолютный максимум был зафиксирован в 1938 году - 33,9 градуса, то есть перекрытие составило 2 градуса, - сообщила КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

К счастью, такое «олимпийское» достижение вскоре потеряет свою значимость.

- Жара отступит 4 июля, в субботу. Во второй половине дня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который немного ослабит зной.

А дальше все пойдет по накатанной колее. Начиная с воскресенья и в течение следующей рабочей недели столбики термометра опустятся до 23-28, ну максимум 30 градусов.

- Воздушная масса сменится с тропической на полярную, поэтому погода будет уже более комфортная.

Небеса обещают освежить полуостров дождями 4 и 5 июля. Не исключено, что тучки появятся и 8 июля - пройдут кратковременные дожди с грозами.

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