Львы любят лето. Фото: Виктория Шамотайло/ТАЙГАН/Vk

Адская жара – так эмоционально оценили жители Крыма прогнозы синоптиков о + 40 градусах тепла. Погода на полуострове действительно почти африканская, а электричество вырубается так часто, что кондиционеры превратились в бесполезные коробки. Но от жары страдают не только люди, но и звери. «Комсомолка» узнала, как переносят летний зной обитатели зоопарков.

ХИЩНИКИ С ЦАРСКИМ СПОКОЙСТВИЕМ

Львы «Тайгана» встретили африканский зной с царским спокойствием. Для них это не катаклизм, а спа-курорт.

- Такая погода по душе львам – они просто наслаждаются зноем. Тигры – это другая история, и они спасаются от жары в бассейнах, - рассказала КП-Крым пресс-секретарь сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина.

Медведи тоже не лыком шиты: как только солнце начинает припекать по-настоящему, их из воды уже не выманишь.

Те животные, у кого вольеры «полулюкс» - без собственного бассейна, получают освежающий душ из обычного садового шланга.

САМА СЕБЕ ДУШ

Магда. Фото: ТАЙГАН/Vk

Слониха Магда на самообслуживании: набирает воду из огромных бочек и поливает себя сама. Благо, что хобот есть. А в самое пекло устраивает сиесту в домике, где царит приятная прохлада.

Магда, напоминаем, больше года назад осталась одна - ее подруга Джени умерла от старости. В «Тайгане» всерьез переживали, что слониха зачахнет от тоски.

- Удивительно, но Магда наоборот стала более жизнерадостной, да и вес набрала. Раньше за Джени, как хвостик ходила, а теперь сама себе хозяйка. Очень даже неплохо себя чувствует.

ОБЕЗЬЯНЬИ СТРАСТИ: КАШУ НЕ ХОТЯТ, В ПОЧЕТЕ - ЧЕРЕШНЯ

Обезьяны - капризные создания. Фото: ТАЙГАН/Vk

С приходом лета у всеядных кардинально поменялось меню. Обезьяны дружно выразили «фи» каше и теперь уплетают за обе щеки местную черешню, болгарский перец и персики.

- С удовольствием едят огурцы. Шелковицу прямо полюбили, страшное дело.

У копытных и слонихи в рационе преобладает свежая трава и ветки. И это все местное: в зоопарке постоянно стригут газоны и обрезают деревья, плюс, подвозят из агрохозяйства «Зеленогорское».

Дефицит электричества в Крыму актуален, и сотрудники зоопарка стараются по максимуму использовать то время, когда свет есть.

А вот жизнь в ялтинской «Сказке» зависит от генераторов: здесь есть экзотические обитатели вольеров и аквариумов, которым необходимо создавать особый микроклимат. Поэтому на ЮБК во время «отключек» активно используют генераторы.

- Им без электричества вообще никак.

ЖАРА КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ: БЕГЕМОТ СОНЯ В РАЮ

Бегемот любит летний зной Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В парке миниатюр в Бахчисарае ситуация тоже контрастная.

- Бегемот валяется на солнышке, а когда захочет освежиться, то плюхается в бассейн. Ей никакие ни кондиционеры, ни охладители не нужны. Подогрев да, но это зимой, - поделился с КП-Крым директор парка Виктор Жиленко.

А вот пингвины - нежные создания. В их вольере стоит кондиционер, и воду держат не выше +18°С. Лето они не любят, но терпят.

Байкальская нерпа. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/Vk

Самая драматичная история - у байкальской нерпы. Она привыкла к воде +7°С. Зимой хорошо, а летом каждый градус на счету.

- И мы очень сильно волнуемся за самочувствие нерпы, когда отключают свет. Потому что + 10 градусов - уже критические значения температуры. Как только появляется электричество, первым делом включаем охлаждение у нее.

Морж - парень покрепче. Ему норм и +20°С, но кондиционер есть и в его вольере. Главное, чтобы электричество было. Генераторы - это хорошо, но всего объема не закрывают.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ – ЭТО ВАЖНО

Как обитатели зооуголка Детского парка Симферополя переносят жару Видео: Администрация города Симферополя РК/MAX

В зооуголке Детского парка Симферополя готовы температурным рекордам. Как сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы», все вольеры оборудованы тенями и прохладными закутками.

В рационе лам, альпак, коз и буйволов - свежескошенная трава, а питьевой режим строжайший: вода в поилках меняется не реже двух раз в день. Потому что в +40 жажда - не тетка.

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