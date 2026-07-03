Жители Крыма и Севастополя могут реструктуризировать кредиты или воспользоваться кредитными каникулами

Фото: пресс-служба Сбера

Также в Сбере действуют собственные программы поддержки, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев.

Физические лица могут подать заявку на реструктуризацию в СберБанк Онлайн, а предприниматели сегмента «Малый и микробизнес» могут подать заявки на реструктуризацию прямо в приложении СберБизнес.

Работа проводится с каждым клиентом индивидуально. Программа выбирается в зависимости от вида кредита, суммы долга, степени влияния ЧС и срока необходимой поддержки. Гражданам необходимо предоставить подтверждающие документы (о повреждении имущества, причинении вреда здоровью, влиянии на бизнес).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В ситуации, когда люди и бизнес столкнулись с чрезвычайным положением, наша задача — сделать все возможное, чтобы снизить их финансовую нагрузку. Мы подготовили понятный и доступный механизм реструктуризации, который позволяет оперативно получить поддержку без лишних бюрократических процедур. Банк будет работать с каждым клиентом персонально, чтобы найти оптимальное решение в зависимости от его ситуации. С начала недели мы фиксируем растущее число обращений предпринимателей Республики Крым и Севастополя. В Сбер за помощью уже обратились сотни клиентов для обсуждения возможности урегулирования кредитов».