Первый в Крыму: «Миранда» открыла салон связи нового формата

Фото: «Миранда»

Он позиционируется как офис цифровых услуг и расположился в торгово-развлекательном комплексе «Меганом». Благодаря увеличенной площади салон позволит оказывать широкий спектр услуг: от подключения домашнего интернета и цифрового телевидения до выгодных тарифов для физических лиц и бизнеса.

Салон в обновленной концепции сфокусирован на предоставлении цифровых услуг «Миранды». В нем также можно приобрести смартфоны, телевизоры и ТВ-приставки, наушники и другие цифровые аксессуары, а кроме того получить консультацию специалистов, в том числе по темам, которые связаны с вопросами связи других операторов. Как отмечают посетители, современный дизайн, большая площадь салона, специальная зона тестирования домашнего интернета и кинотеатра делают визит еще более продуктивным.

Екатерина Новикова, клиент «Миранды»:

«Я обратилась в салон, чтобы подключить мобильную связь и домашний интернет, а также сервис «Кино и ТВ». Для меня это наиболее удобный формат, когда можно прийти и получить все услуги в одном месте. Быстро, просто и удобно».

Новый салон отражает тренд на цифровизацию: для информирования клиентов, презентации специальных предложений для абонентов используются цифровые экраны и современные интерфейсы, на которых транслируются флагманские услуги компании.

Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора «Миранды» - директор В2С:

«У нас около 200 фирменных салонов и более 8,5 тысяч точек продаж во всех регионах присутствия, однако салон цифровых услуг нового формата в Симферополе стал первым. Мы считаем это важным шагом для компании и стремимся сделать наши услуги максимально доступными и удобными для клиентов. Теперь жители и гости города могут не только подключить интернет или телевидение, но и получить профессиональную поддержку в одном месте».

В ближайших планах компании – открыть такие салоны цифровых услуг в других городах полуострова, а также исторических регионов. Карта офисов продаж и обслуживания размещена на официальном сайте «Миранды».

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ГК «Миранда-медиа» - оператор цифровых услуг федерального уровня, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи для населения, бизнеса и органов власти в Республике Крым, городе федерального значения Севастополь, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях. Абонентская база ГК «Миранда-медиа» насчитывает около 1,7 млн клиентов. Протяженность оптических линий связи составляет свыше 22 тысяч км. В регионах присутствия работает более 8,5 тысяч фирменных салонов и точек продаж.

Реклама. https://www.miranda-media.ru/. ИНН 7702527584. erid: 2W5zFGRVz8h