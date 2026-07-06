Фото: Пресс-служба ПСБ

В этом году он пройдет в онлайн-формате. В течение месяца тридцать ребят будут изучать роль инженера ИТ-инфраструктуры.

На открытии смены подростки познакомились с наставниками и поучаствовали в игре на выстраивание деловых коммуникаций и знакомство с ИТ-профессиями. Вместе с трудовым договором, который банк заключил с каждым школьником, ученики получили приветственные наборы брендированной сувенирной продукции.

В этом году ИТ-смена посвящена работе над альтернативным решением в части агрегации и анализа ошибок без использования ресурсоемких систем, конкурентному анализу, разработке инструментов для визуализации мониторинга. После теории ребятам предстоит практическая работа в составе реальной команды ИТ-специалистов ПСБ.

«Мир высоких технологий не стоит на месте: каждый день появляются новые инструменты, задачи и подходы к их решению. Важно, чтобы будущие специалисты были готовы работать в режиме постоянного поиска и стремления к новым знаниям. Этому наши наставники как раз и учат ребят. Традиционно, команда ПСБ подготовила для летней смены насыщенную программу, нацеленную на максимальное погружение в профессию», – рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Фото: Пресс-служба ПСБ

Помимо обучения и практических занятий школьников также ждет серия мастер-классов, направленных на развитие гибких навыков и командной работы. Летняя смена завершится 6 августа.

Летняя работа в ИТ-центре ПСБ – совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя. Он реализуется уже третий год. За это время банк трудоустроил на время каникул более 100 севастопольских школьников.