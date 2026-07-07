Новая трасса через Ангарский перевал в Крыму готова на 86%

Пропускная способность трасс должна увеличиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К концу 2026 года в Крыму планируют открыть движение по новой автомобильной магистрали в обход Алушты. Готовность объекта составляет 86%. Как сообщили в АО «ВАД» Крым, подрядчики перешли к финишному этапу.

Протяженность новой дороги - 7,8 километра. Сейчас строители ведут укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. Параллельно идет реконструкция участка Перевальное – Алушта (16 км), который пройдет через Ангарский перевал на высоте 752 метра.

После завершения работ ожидается, что пропускная способность трасс увеличится, время в пути сократится, а движение станет безопаснее как для транзитного транспорта, так и для местных жителей. Сроки сдачи объекта пока не пересматривались.