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НовостиЧто происходит8 июля 2026 15:42

Севастополь испытывает нехватку топлива: потребности закрыты лишь на треть

Потребности Севастополя в бензине закрыты только на треть
Галина КОВАЛЕНКО
На полуострове дефицит ГСМ

На полуострове дефицит ГСМ

Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о непростой ситуации с бензином и дизтопливом.

На совещании главы государства с членами правительства, руководитель города-героя заявил, что текущие потребности региона в топливе удовлетворены только на 30 процентов.

Основная причина дефицита - сложности с логистикой. Нарушение поставок ГСМ привело к резкому скачку цен на автомобильное топливо на полуострове - стоимость бензина выросла вдвое по сравнению с обычными показателями, дает о себе знать и дефицит. Ситуация находится на контроле властей.