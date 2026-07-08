Севастополь испытывает нехватку топлива: потребности закрыты лишь на треть

На полуострове дефицит ГСМ Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о непростой ситуации с бензином и дизтопливом.

На совещании главы государства с членами правительства, руководитель города-героя заявил, что текущие потребности региона в топливе удовлетворены только на 30 процентов.

Основная причина дефицита - сложности с логистикой. Нарушение поставок ГСМ привело к резкому скачку цен на автомобильное топливо на полуострове - стоимость бензина выросла вдвое по сравнению с обычными показателями, дает о себе знать и дефицит. Ситуация находится на контроле властей.