На Крым надвигаются ливни, грозы и шквалистый ветер: объявлено штормовое предупреждение

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за непогоды по всему Крыму объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в республиканском главке МЧС, днем и до конца суток 12 июля, а также в течение суток 13 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

По данным синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Крыму составит +26…+28 градусов. Непогода, по прогнозам, затронет в основном северные и западные районы полуострова.

В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ . Также не исключены нарушения транспортного сообщения и падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду, не оставлять автомобили под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями, а также быть осторожными на дорогах.