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НовостиЧто происходит13 июля 2026 12:58

Аксенов: принято решение о газовых генераторах и использовании частных скважин для воды

В Крыму занялись газовыми генераторами и частными скважинами для воды
Галина КОВАЛЕНКО
В регионе решают проблему с электричеством

В регионе решают проблему с электричеством

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму начнутся поставки автономных источников энергии – генераторов, включая газовые. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в первую очередь технику получат населенные пункты, столкнувшиеся с самыми длительными перебоями в подаче электричества:

«К сожалению, есть территории, где света не было более 12 дней».

Обеспечение водой тоже находится на контроле у руководителя региона. Сергей Аксенов проинформировал, что прорабатывается вопрос об организации водоснабжения из частных скважин.

Однако детали всех этих решений пока не раскрываются. Глава Республики Крым отметил, что вся информация будет доводиться адресно до граждан через местные органы власти, чтобы избежать возможных искажений.