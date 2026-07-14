Прокуратура в Севастополе проконтролирует устранение последствий сильного ливня

В Севастополе прокуратура проконтролирует проведение работ по устранению последствий непогоды.
«Надзорным ведомством ведется мониторинг соблюдения прав граждан, полноты мер, принимаемых управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и аварийными службами», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Также прокуроры проконтролируют устранение подтоплений объектов транспортной и жилой инфраструктуры.
Напомним, 14 июля в Севастополе прошел сильный дождь. Из-за непогоды в городе увеличили интервал движения общественного транспорта. Некоторые дороги подтоплены, вручную рабочие очищают ливневки.