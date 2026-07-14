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НовостиЧто происходит14 июля 2026 15:37

Прокуратура в Севастополе проконтролирует устранение последствий сильного ливня

Ранее в городе-герое увеличили интервал движения общественного транспорта
Надежда ДАЦЮК
Фото: ЧП Севастополь

Фото: ЧП Севастополь

В Севастополе прокуратура проконтролирует проведение работ по устранению последствий непогоды.

«Надзорным ведомством ведется мониторинг соблюдения прав граждан, полноты мер, принимаемых управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и аварийными службами», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Также прокуроры проконтролируют устранение подтоплений объектов транспортной и жилой инфраструктуры.

Напомним, 14 июля в Севастополе прошел сильный дождь. Из-за непогоды в городе увеличили интервал движения общественного транспорта. Некоторые дороги подтоплены, вручную рабочие очищают ливневки.