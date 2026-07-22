Появились подробности удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

После удара беспилотника из многоэтажки в Ялте эвакуировали 350 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После удара украинского беспилотника в ночь на среду, 22 июля, из многоэтажки в Ялте эвакуировали 350 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал дом в Ялте. В результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу.

Курлаева рассказала, что после удара начался сильный пожар. Из-за этого выгорели семь квартир. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа

«Произошло частичное обрушение фасадной части», – добавила помощник главы Крыма.

Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек. Курлаева добавила, что ситуация находится на контроле главы Крыма Сергея Аксенова.