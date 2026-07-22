В Ялте собираются восстановить дом, который атаковал дрон

В Ялте планируют восстановить дом после атаки украинского беспилотника Фото: REUTERS.

В Ялте планируют принять решение о восстановлении дома после атаки ВСУ в ночь на среду, 22 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

К настоящему времени аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершились. Сейчас специалисты занимаются техническим обследованием конструкций. Далее будет проведена строительная экспертиза.

«По ее результатом будет принято решение о восстановлении дома», – сообщил Олефиренко.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал дом в Ялте. В результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу. После удара начался сильный пожар. Из-за этого выгорели семь квартир. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа. Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек.