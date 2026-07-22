После атаки ВСУ в Ялтинском медцентре лечатся семь человек

Семь человек лечатся в Ялтинском медцентре ФМБА России после атаки ВСУ Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

После атаки беспилотников семь человек проходят лечение в Ялтинском многопрофильном медцентре ФМБА России. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек», – говорится в сообщении.

Уточняется, что все эти люди – взрослые пациенты. Они получившие травмы и отравления продуктами горения. В настоящее время три человека находятся в тяжелом состоянии. Всех пациентов обеспечили необходимыми препаратами и расходными материалами.

«Лечение пациентов выполняет мультидисциплинаиная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами», – рассказали в медцентре.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал дом в Ялте. В результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу. После удара начался сильный пожар. Из-за этого выгорели семь квартир. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа. Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек.