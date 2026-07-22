Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 13:16

Ялтинцы, пострадавшие при атаке украинского дрона на многоэтажку, могут получить выплаты

Пострадавшим при атаке БПЛА в Ялте помогут с выплатами и отселением
Ирина ГЕРЦ
Прием документов уже начался

Прием документов уже начался

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте начался прием документов от жителей дома, пострадавшего в результате ночной атаки украинского беспилотника. Администрация города сообщила, что для удобства горожан организован максимально простой формат подачи заявлений.

«Тем, кто нуждается, предоставлена возможность отселения, администрацией налаживается удобный формат работы по приему документов для оказания материальной помощи пострадавшим», - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате удара БПЛА по многоэтажке в Ялте выгорели 7 квартир, произошло частичное обрушение фасадной части здания. Пострадали 17 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.