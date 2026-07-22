Ялтинцы, пострадавшие при атаке украинского дрона на многоэтажку, могут получить выплаты

Прием документов уже начался Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте начался прием документов от жителей дома, пострадавшего в результате ночной атаки украинского беспилотника. Администрация города сообщила, что для удобства горожан организован максимально простой формат подачи заявлений.

«Тем, кто нуждается, предоставлена возможность отселения, администрацией налаживается удобный формат работы по приему документов для оказания материальной помощи пострадавшим», - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате удара БПЛА по многоэтажке в Ялте выгорели 7 квартир, произошло частичное обрушение фасадной части здания. Пострадали 17 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.