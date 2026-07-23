Жильцов атакованного беспилотником дома в Ялте расселили

Обследование дома может занять до двух недель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей атакованного БПЛА в ночь на 22 июля дома в Ялте расселили в два пункта временного размещения, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

«Продолжаем оказывать поддержку жильцам дома, поврежденного в результате атаки БПЛА. На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания», — сообщил он в своих социальных сетях.

Замглавы администрации отметил, что проверка состояния дома в текущих условиях может продлиться до двух недель. Специалисты департамента соцполитики начали принимать заявки на предоставление финансовой поддержки.

Напомним, в результате удара украинского беспилотника пострадали 17 человек. Шестеро пострадавших попали в больницу.