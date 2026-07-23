Последствия ливней в Ялте устраняют 125 человек

Фото: МЧС Крыма

Более ста спасателей устраняют последствия непогоды на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В работе задействовано 125 человек, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и 32 единицы техники.

Работы по устранению последствий схода грунта и камня на дороги ведутся в поселке Симеиз по адресу переулок Колхозный, 12, а также в поселке Голубой Залив и на Южнобережном шоссе.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что надзорное ведомство поставило на контроль устранение последствий неблагоприятных погодных условий.